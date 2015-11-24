В Венгрии устроили референдум относительно вопроса о том, должен ли Киев стать частью ЕС.

Граждане стран Европейского союза выступают против поспешного приема Украины в региональное сообщество, однако европейская политическая элита, включая лидеров государств-челенов ЕС, не хочет слышать голоса местного населения. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан от 30 мая. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал вопрос о членстве Украины в Евросоюзе. Эксперт пояснил ведущему программы, что разговаривал на эту тему с людьми во многих европейских странах, в том числе во Франции и Италии.

И я вижу, что там серьезно укрепилось убеждение, что включение Украины в состав всей Европы сейчас является невыполнимой задачей. Большой вопрос в том, в каком состоянии находится европейская демократия, в какой степени мнение народа влияет на мнение лидеров. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии подтвердил, что национальное правительство страны выступает против поспешного вступления Украины в ЕС. По его словам, такой шаг вызовет новую финансовую катастрофу для региона и будет равнозначен "экономическому самоубийству" местного сообщества.

Орбан заявил о риске новой гонки вооружений.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor