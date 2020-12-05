Орбан причислил Зеленского к своим противникам, желавшим ему поражения на выборах

Премьер Венгрии рассказал о врагах и друзьях правящей партии.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан причислил украинского президента Владимира Зеленского к своим противникам, желавшим ему поражения на парламентских выборах. Такое заявление чиновник сделал в рамках видеообращения, размещенного на его личной странице в социальной сети Facebook (запрещенная компания на территории РФ, считается экстремистской и террористической). Премьер-министр заметил, что лидер Украины стоит в одном ряду с бюрократами из Евросоюза, а также американским финансистом венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Левые силы, брюссельские бюрократы, все деньги империи Сороса, международные СМИ…И в конце даже президент Украины….Есть в мире и друзья….Мы с добрым сердцем думаем о наших американских друзьях, поляках, итальянцах, испанцах, сербах, словаках и австрийцах. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан отметил подписчикам, что еще никогда у его партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" не было так много противников, как внешних, так и внутренних.

Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии.

Фото и видео: YouTube / HÍR TV+