Премьер Венгрии рассказал о том, что победу видно из Брюсселя, и, возможно, Луны.

Виктор Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии. Соответствующее выступление премьер-министра страны транслировал местных телеканал М1. Чиновник заметил, что его сторонники одержали такую победу, что ее видно даже с Луны или "во всяком случае точно" из Брюсселя. Орбан подчеркнул, что данная победа останется незабываемой до конца жизни всех, кто принимал в ней участие.

Было очень много тех, с кем надо было сражаться: "левые" дома, "международные левые" за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Согласно сведениям от Национального избирательного комитета Венгрии после подсчета почти 88% голосов, альянс Виктора Орбана "Фидес-ХДНП" набирает по стране около 68% голосов. При этом оппозиция получает только 28% поддержки населения. Соперники партии Орбана уже признали свое поражение.

МИД Венгрии обвинил правительство Украины в попытках повлиять на результаты выборов.

Фото: Facebook (социальная сеть запрещена на территории РФ, так как считается экстремистской и террористической) / Orbán Viktor