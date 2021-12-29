Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом

Премьер-министр Венгрии проведет рабочие встречи в России.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным созвонится с французским лидером Эмманюэем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал в видеообращении, опубликованном на личной странице на Facebook.

Перед встречей господин премьер-министр проведет переговоры по телефону с президентом Макроном... и еще сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с Столтенбергом. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что официальный визит Виктора Орбана в Россию состоится 1 февраля. Иностранец должен обсудить проект АЭС "Пакш", а также расширение контракта с "Газпромом", взаимное сотрудничество по производству вакцин от ковида и работу в космической сфере. Ранее Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским вице-премьером Александр Новаком по поводу экспорта газа. В прошлом году объемы поставок голубого топлива в Венгрию достигли 5,9 млн кубметров.

Макрон: Евросоюз не посягает на суверенитет Венгрии.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter

