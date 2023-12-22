Премьер Венгрии оценил попытки Запада изменить ситуацию для ВСУ на поле боя.

Виктор Орбан рассказал о том, что в региональном конфликте вокруг Украины время работает на Россию, а расклад сил на поле боя не изменится в пользу киевского режима, хотя страны коллективного Запада придерживаются другой точки зрения. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Политик заметил, что в Будапеште хотят, чтобы речь шла о мире.

На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских....больше человек погибнут. Зачем тогда мы продолжаем? Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor