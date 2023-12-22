  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:24
120
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится

0 0

Премьер Венгрии оценил попытки Запада изменить ситуацию для ВСУ на поле боя.

Виктор Орбан рассказал о том, что в региональном конфликте вокруг Украины время работает на Россию, а расклад сил на поле боя не изменится в пользу киевского режима, хотя страны коллективного Запада придерживаются другой точки зрения. Соответствующее заявление  венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Политик заметил, что в Будапеште хотят, чтобы речь шла о мире.

На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских....больше человек погибнут. Зачем тогда мы продолжаем?

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии