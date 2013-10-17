В Венгрии считают, что Европе было бы лучше, если бы она отменила санкции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал энергетические санкции европейского региона против России ограничениями "карлика против великана". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого… Мы в Европе карлики, которые вводят санкции против великана. По-моему, это не может привести ни к чему хорошему. Виктор Орбан, премьер-министр РФ

Эксперт уверен в том, что западные санкции против России могут поглотить весь прогресс, который Европа добилась за последние 10 лет. В Венгрии считают, что санкционное давление на Москву представляет из себя опасность для Будапешта и наносит ущерб государству. По мнению Орбана, в случае отмены санкций ситуация в регионе сразу бы улучшилась.

Орбан выступил против миграции в Европе из-за угрозы безопасности.