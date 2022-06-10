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Орбан: Венгрия выступает против финансирования войны на Украине

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Премьер Венгрии объяснил отказ предоставлять Киеву военную помощь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт выступает за финансирование мира, а не военных действий. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в эфире радиостанции Kossuth. Он объяснил журналистам, почему страна не поставляет вооружение и технику Украине.

Мы должны финансировать мир, а не войну.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Чиновник из венгерского правительства уточнил, что некоторые "деловые круги" заинтересованы в продлении боевых действий, происходящих на территории Украины. Виктор Орбан напомнил о том, что позиция Венгрии отличается от Евросоюза и США в том вопросе, что отказывается поставлять киевскому режиму военную помощь. Власти Будапешта не хотят втягивать себя в украинский конфликт.

Орбан заявил, что эмбарго на поставки газа из России разрушит европейскую экономику.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан, военная помощь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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