Орбан: Венгрия выступает против финансирования войны на Украине

Премьер Венгрии объяснил отказ предоставлять Киеву военную помощь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт выступает за финансирование мира, а не военных действий. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в эфире радиостанции Kossuth. Он объяснил журналистам, почему страна не поставляет вооружение и технику Украине.

Мы должны финансировать мир, а не войну. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Чиновник из венгерского правительства уточнил, что некоторые "деловые круги" заинтересованы в продлении боевых действий, происходящих на территории Украины. Виктор Орбан напомнил о том, что позиция Венгрии отличается от Евросоюза и США в том вопросе, что отказывается поставлять киевскому режиму военную помощь. Власти Будапешта не хотят втягивать себя в украинский конфликт.

Орбан заявил, что эмбарго на поставки газа из России разрушит европейскую экономику.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor