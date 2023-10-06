В Венгрии не планируют делать из страны "гетто".

Будапешт будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции на территории регионального сообщества и не поддержит навязываемый руководством Евросоюза план по расселению беженцев. Об этом журналистам в испанском городе Гранада на неформальном саммите ЕС рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов. Виктор Орбан, премье-министр Венгрии

Напомним, что Венгрия и Польша выступают против предложенного политическими лидерами в Брюсселе нового миграционного пакта. Это соглашение предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот. В случае отказа ЕС планирует взыскивать с национальных правительств финансовые средства для общего фонда по содержанию беженцев. Власти Венгрии заметили, что они не хотят, чтобы их государство превратилась "во вторую Лампедузу" и "гетто для мигрантов".

Орбан: намерение Украины вступить в ЕС вызывает "слишком много вопросов".

Фото и видео: European Commission