Оранжереи Ботанического сада в Петербурге временно закрыли из-за жары

Купившие билеты граждане смогут прийти на прогулку в любой день до конца следующей недели, кроме понедельника.

В субботу, 23 июня, оранжереи в Ботаническом саду Петра Великого снова закрыли по причине жаркой погоды. Об этом сообщила администрация учреждения в посте "ВКонтакте".

Граждане, которые заранее купили билеты на "Прогулку по субтропикам" именно на сегодняшнюю дату, смогут смогут пройтись по маршруту в любой удобный день с воскресенья и до конца следующей недели (кроме понедельника).

По информации сотрудников, во вторник и четверг для петербуржцев и гостей города проведут прогулки по Субтропическому оранжерейному маршруту. Там же состоятся экскурсии в среду и пятницу.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара задержится в Северной столице ненадолго и будет докучать горожан лишь в первой половине дня. После этого, ближе к 17:00, в городе похолодает и пройдут дожди с грозами.

Ранее мы сообщили о том, что холодный циклон задержится в Петербурге на выходных.

Фото: Ботанический сад БИН РАН