В Петербурге 23 июля ожидается до +30 и грозы во второй половине дня

Прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться грозами, ливнями, усилением ветра при грозах. На востоке Ленобласти вовсе вероятен град.

В Петербурге в субботу, 23 июля, будет переменчивая погода. В первой половине дня будет жарко, а во второй половине дня, начиная с западных районов Ленобласти, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Температура воздуха 23 июля до приближения фронта успеет повыситься до +25…+30 градусов. Во второй половине дня при прохождении фронта произойдёт понижение температуры ниже +25 градусов. Прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться грозами, ливнями, усилением ветра при грозах. На востоке Ленобласти вовсе вероятен град.

Прохождение атмосферного фронта через Ленинградскую область будет происходить с запада на восток, а все неблагоприятные явления проявятся в зоне фронта, но локально. Так что опять кому как повезет, но планировать мероприятия лучше сразу с утра. Александр Колесов, синоптик

Ранее МЧС дало петербуржцам рекомендации по питьевому режиму в периоды жаркой погоды.

Фото: Piter.tv