Огонь по позициям ВСУ совершила САУ "Гиацинт".

Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали кадры с операции по взаимодействию беспилотника и тяжелой артиллерии на авдеевском направлении под городом Донецком. Видео появилось в Telegram-канале "РИА Новостей". В ролике показано, что военные совместно смогли выявить и ликвидировать укрепленный пункт Вооруженных сил Украины. Известно, что операция проводилась с использованием самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт". Данное оружие имеет калибр в 152 миллиметра.

В видео продемонстрировано как беспилотный летательный аппарат четко показывает позиции укрепрайона ВСУ, расположенного на окраине Авдеевки. Также видно, как местные боевики перемещаются по территории. Далее показан огневой удар по позиции противника.

Напомним, что гаубица отечественного производства необходима министерству по обороне для подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, оборонительных сооружений, а также живой силы и боевой техники. Боезаряды от САУ действуют на 28 километров.

В Петербурге зарегистрировано восемь случаев ошибочной мобилизации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости