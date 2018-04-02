Опубликовано видео насильника и убийцы 10-летней девочки в Приморском крае

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с 26-летним убийцей и насильником детей.

Следственными органами России по Приморскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Собранные доказательства признаны судом достаточными для рассмотрения в суде по существу. Мужчина признан виновным по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Половое сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста", "Развратные действия", "Убийство".

Кроме того, по двум эпизодам преступлений признаны виновными его сообщники - мужчина и женщина, которые также принимали участие в применении сексуального насилия в отношении детей.

В ходе следствия было установлено, что днем 17 сентября 2015 года подсудимый на своем автомобиле проезжал по улице Калинина в селе Лазо и увидел идущую по дороге 10-летнюю девочку. Он подъехал к ней и попросил показать, где находится школа. Ребенок в силу своего возраста наивно согласилась и села на заднее сиденье машины. Преступник завез девочку на пустырь, заблокировал двери, лишая ребенка возможности убежать. Затем он избил ее, изнасиловал, а потом убил, перекрыв ей доступ кислорода.

Преступление по горячим следам раскрыть не удалось. Но все же мужчину нашли, так как его автомобиль был замечен недалеко от места преступления. У злодея было алиби, но оно было опровергнуто следствием. Под давлением неопровержимых улик он признался в убийстве девочки. Помимо этого случая следствием были доказаны еще 18 эпизодов преступной деятельности подсудимого в отношении детей.

Следователям удалось раскрыть еще 18 эпизодов преступной деятельности подсудимого. С лета 2015 года до весны 2016 года мужчина совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности детей. СУ СК РФ по Приморскому краю

Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы. Двум его соучастникам также вынесен приговор: мужчине дали 4 года, а женщине 3,5 года.

Видео: Следком