Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении в ДНР

Военные из РФ ликвидировали двух бойцов ВСУ.

Журналистами "РИА Новостей" опубликовано видео боя от второго батальона первой Славянской бригады на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике, проводимого в ходе специальной военного операции. Специалисты объяснили, что кадры сняты во время атаки по маршруту в ДНР. Видео сделал беспилотник. На кадрах заметно, что штурмовики цепью сначала пробираются вдоль обочины автомобильной трассы к огневой позиции украинских военнослужащих. Противник в этот момент укрывается в местных водосточных трубах под дорогой. Далее один из солдат ВСУ предпринимает попытку имитировать контроль над спуском и отпугнуть нападающих. Однако российским силам, которые применяют гранаты и стрелковое оружие, удается ликвидировать второго бойца. Оставшийся в живых мужчина пытается обороняться на два направления. Для собственного прикрытия он использует тело погибшего коллеги. В результате он погибает и сам от ручной гранаты. В СМИ уточнили, что потерь среди военных Славянской бригады нет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости