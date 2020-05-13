Опубликован трейлер финального сезона сериала "Сотня"

Премьера анонсирована на 20 мая.

В среду, 13 мая, в сети появился трейлер финального сезона сериала "Сотня". Ролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.

В ролике появились главные герои сериала – Беллами, Октавия и Кларк Гриффин. Авторы проекта отметили, что в последнем сезоне зрителей ждут острые и драматические моменты. Напомним, что события сериала показывают события, происходящие спустя 100 лет после ядерной катастрофы.

Премьера анонсирована на 20 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Джеймс МакЭвой снялся в пародии на знаменитый сериал "Звездный путь".

Видео:The CW Network/YouTube