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Опубликован трейлер финального сезона сериала "Сотня"

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Премьера анонсирована на 20 мая.

В среду, 13 мая, в сети появился  трейлер финального сезона сериала "Сотня". Ролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.

В ролике появились  главные герои сериала – Беллами, Октавия и Кларк Гриффин. Авторы проекта отметили, что в последнем сезоне зрителей ждут острые и драматические моменты. Напомним, что события сериала показывают события, происходящие спустя 100 лет после ядерной катастрофы. 

Премьера анонсирована на 20 мая. 

Ранее мы сообщали о том, что Джеймс МакЭвой снялся в пародии на знаменитый сериал "Звездный путь".

Видео:The CW Network/YouTube

Теги: кино, культура, сериал
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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