Опубликован новый трейлер геймплея Horizon: Forbidden West

Релиз игры запланирован на 18 февраля 2022 года.

Опубликован новый трейлер геймплея игры Horizon: Forbidden West. Новый ролик студия Guerilla Games посвятила машинной "фауне" Запретного Запада. Они будут как враждебными, так и нейтральными по отношению к игроку.

Релиз игры запланирован на 18 февраля 2022 года.

Накануне была анонсирована стратегия в реальном времени Terminator Dark Fate: Defiance. Студия-разработчик Slitherine рассказала о собственной стратегий в реальном времени, выпущенной по франшизе "Терминатор". Проект получил название Terminator Dark Fate: Defiance.

Видео: Youtube/Guerrilla