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Опубликован новый трейлер геймплея Horizon: Forbidden West

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Релиз игры запланирован на 18 февраля 2022 года.

Опубликован новый трейлер геймплея игры Horizon: Forbidden West. Новый ролик студия Guerilla Games посвятила машинной "фауне" Запретного Запада. Они  будут как враждебными, так и нейтральными по отношению к игроку. 

Релиз игры запланирован на 18 февраля 2022 года.

Накануне была анонсирована стратегия в реальном времени Terminator Dark Fate: Defiance. Студия-разработчик Slitherine рассказала о собственной стратегий в реальном времени, выпущенной по франшизе "Терминатор". Проект получил название Terminator Dark Fate: Defiance.

Видео: Youtube/Guerrilla

Теги: horizon forbidden west, геймплей, игры, трейлер
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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edovles
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Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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