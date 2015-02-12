Опубликован новый трейлер геймплея Horizon: Forbidden West

Опубликован новый трейлер геймплея игры Horizon: Forbidden West. Новый ролик студия Guerilla Games посвятила машинной "фауне" Запретного Запада. Они будут как враждебными, так и нейтральными по отношению к игроку.
Релиз игры запланирован на 18 февраля 2022 года.
Накануне была анонсирована стратегия в реальном времени Terminator Dark Fate: Defiance. Студия-разработчик Slitherine рассказала о собственной стратегий в реальном времени, выпущенной по франшизе "Терминатор". Проект получил название Terminator Dark Fate: Defiance.
Видео: Youtube/Guerrilla
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.