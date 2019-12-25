Опубликовали бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров

В роликах рассказывается о том, как появилось движение, о правах эковолонтера, о том, как начать, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, а также в сфере обращения с ТКО.

В среду, 9 марта, на платформе Youtube опубликовали серию роликов об экологическом волонтерстве. Об этом рассказал генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев в беседе с телеканалом "360".

Так, цикл из 12 образовательных роликов включает обучение эковолонтеров на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций, сборник кейсов эковолонтерства.

В роликах рассказывается о том, как появилось движение, о правах эковолонтера, о том, как начать, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, а также в сфере обращения с ТКО.

Ранее в России запустят федеральный проект по экомониторингу. Проект предполагает сбор информации о состоянии окружающей среды по территории всей страны.

Фото: pexels

