  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Опубликовали бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров
Сегодня, 18:02
83
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Опубликовали бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров

0 0

В роликах рассказывается о том, как появилось движение, о правах эковолонтера, о том, как начать, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, а также в сфере обращения с ТКО.

В среду, 9 марта, на платформе Youtube опубликовали серию роликов об экологическом волонтерстве. Об этом рассказал генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев в беседе с телеканалом "360".

Так, цикл из 12 образовательных роликов включает обучение эковолонтеров на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций, сборник кейсов эковолонтерства. 

В роликах рассказывается о том, как появилось движение, о правах эковолонтера, о том, как начать, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, а также в сфере обращения с ТКО.

Ранее в России запустят федеральный проект по экомониторингу. Проект предполагает сбор информации о состоянии окружающей среды по территории всей страны.

Фото: pexels
 

Теги: волонтеры, ролики, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии