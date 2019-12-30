Опровергнуты данные о подготовке теракта на Крымском мосту

Ранее об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) в декабре 2019 года планировала совершить теракт на Крымском мосту, не соответствует действительности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин рассказал, что за неделю до приезда Путина в СБУ собирались совершить теракт на мосту. Другие детали депутат не смог назвать и заявил, что он говорит впервые об этом.

Президент России Владимир Путин 23 открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. После прибытия из Петербурга первого поезда Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы Украины.

Путин остался недоволен крымскими чиновниками.

Видео: YouTube/ Врата Тавриды