Опрос: горожане об отопительном сезоне в Выборге

В целом люди отвечали в едином позитивном ключе, тепло в их дома пришло вовремя.

Канал Piter.TV провел опрос среди выборжан по поводу старта отопительного сезона в Выборге в 2018 году. В целом люди отвечали в едином позитивном ключе, тепло в их дома пришло вовремя.

Мы с женой живем на улице Советская 10, 4 этаж, и, могу сказать, что с отоплением никаких проблем! Пришло вовремя, как только мы вернулись с дачи, было это где-то в начале октября и уже через недельку дали отопление. У друзей и родных, проживающих в нашем городе, тоже, к счастью, тепло в квартире. житель Выборга

На вопросы о том, как согреваться в условиях отключения отопления в зимний период, люди советовали как радикальные методы - писать жалобы, обращаться в мэрию; так и народные способы согрева в непогоду.

Не могу сказать ничего плохого по поводу отопительного сезона в Выборге, хотя наверно все ругаются, обычно старички недовольные. В целом, я бы посоветовал, в случае отключения тепла жаловаться непосредственно руководству города. А если говорить о народных методах согрева – это занятия спортом, особенно скандинавской ходьбой и ни в коем случае не употреблять алкоголь! житель Выборга

Также мы затронули тему отключения "Газпромом" отопления в некоторых микрорайонах Выборга из-за сложившихся задолжностей предприятий ЖКХ в 2018 году. Все опрошенные посчитали такое решение несправедливым, так как в первую очередь страдают дисциплинированные плательщики, их семьи, дети.

Я считаю, что несправедливо отключать отопление в домах тех жителей, которые исправно платят за него. А то что ЖКХ у нас не платят ресурсоснабжающим организациям, это уже нужно решать вопрос с ЖКХ, причем на более высоком уровне, нежели на городском. жительница Выборга

Видео: Piter.TV