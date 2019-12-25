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В Петербурге определили победителей конкурса рисунков "Город моей мечты"
Сегодня, 11:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге определили победителей конкурса рисунков "Город моей мечты"

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Церемония награждения состоится 20 октября на площадке Чемпионата в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ".

В Петербурге завершился конкурс рисунков "Город моей мечты", проводимый в рамках III Международного строительного чемпионата. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

По итогам открытого онлайн голосования выбрано десять лучших работ. Их авторами стали:
• Матвеева Эмилия
• Матвеев Милан
• Закутасова Татьяна
• Закутасов Родион
• Егорова Вероника
• Шакирова Адиля
• Обедняк Мария
• Лазуткина Алина
• Германюк Марина
• Гарниш Давид

Церемония награждения состоится 20 октября на площадке Чемпионата в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ".

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: конкурс рисунков
Категории: Лента новостей,

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