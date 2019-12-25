В Петербурге определили победителей конкурса рисунков "Город моей мечты"

Церемония награждения состоится 20 октября на площадке Чемпионата в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ".

В Петербурге завершился конкурс рисунков "Город моей мечты", проводимый в рамках III Международного строительного чемпионата. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По итогам открытого онлайн голосования выбрано десять лучших работ. Их авторами стали:

• Матвеева Эмилия

• Матвеев Милан

• Закутасова Татьяна

• Закутасов Родион

• Егорова Вероника

• Шакирова Адиля

• Обедняк Мария

• Лазуткина Алина

• Германюк Марина

• Гарниш Давид

Церемония награждения состоится 20 октября на площадке Чемпионата в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ".

Фото: портал "Строительный Петербург"