В Петербурге определили победителей конкурса рисунков "Город моей мечты"

В Петербурге завершился конкурс рисунков "Город моей мечты", проводимый в рамках III Международного строительного чемпионата. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
По итогам открытого онлайн голосования выбрано десять лучших работ. Их авторами стали:
• Матвеева Эмилия
• Матвеев Милан
• Закутасова Татьяна
• Закутасов Родион
• Егорова Вероника
• Шакирова Адиля
• Обедняк Мария
• Лазуткина Алина
• Германюк Марина
• Гарниш Давид
Церемония награждения состоится 20 октября на площадке Чемпионата в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ".
Фото: портал "Строительный Петербург"
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