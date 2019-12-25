Определение подрядчика для рекультивации полигона отходов в Левашово приостановлено

Это сделано по требованию УФАС по Санкт-Петербургу, которое получило жалобу на соответствующую закупку.

Определение подрядчика для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Левашово (Выборский район) приостановлено. Об этом говорится в документации к закупке, размещенной в конце мая комитетом по госзаказу Санкт-Петербурга. В ее рамках планировалось найти исполнителя для заключения с ним контракта на исполнение работ.

На проект выделено 656,5 миллионов рублей из бюджета Северной столицы.

Однако процедура определения исполнителя была приостановлена. Это было сделано по требованию УФАС по Санкт-Петербургу, сообщается в документации. Антимонопольный орган получил жалобу от ООО "Прокьюремент-Консалтинг". Эта компания считает неверным выбор способа осуществления закупки. В своей жалобе она также выражает несогласие с некоторыми требованиями к потенциальным исполнителям. ООО просит аннулировать эту закупку и снова разместить ее путем проведения электронного аукциона (сейчас это открытый конкурс – Piter.tv).

УФАС планирует рассмотреть жалобу "Прокьюремент-Консалтинг" 30 июня.

Рекультивацию полигона планируется завершить к концу октября 2022 года. А впоследствии использовать очищенную территорию (сейчас там, по данным 2014 года 16 миллионов кубических метров отходов) для ведения лесного хозяйства.

Как сообщало ранее Piter.tv, компания "Новый Век" убрала "фруктовую свалку" в Купчино.

Фото: Pixabay.com