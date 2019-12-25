Определены наиболее дешевые авианаправления в октябре

За 1200 рублей можно полететь из Петербурга в столицу.

Дешевле всего совершить перелёт на самолёте в октябре смогут жители Москвы, Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга. Из этих городов доступны наиболее бюджетные перелеты во второй осенний месяц. Об этом сообщил RT.

Всего за тысячу рублей из Москвы можно полететь в Воронеж, Калугу. За 1200 рублей можно полететь из Петербурга в столицу, за 1 500 рублей – в Ярославль. За 2 тысячи рублей можно посетить Нальчик, Киров, Калининград, Курган, Казань, Уфу, Чебоксары, Махачкалу.

Из Сочи самым бюджетным стал перелёт в Москву — билет стоит 1,6 тысячи рублей. Самым недорогим оказалось авиапутешествие из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды — билет обойдется в 900 рублей.

Ранее WizzAir отложил программу перелетов из Петербурга.

Фото: Piter.TV