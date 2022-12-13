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Оперативники задержали гатчинских угонщиков в Москве
Сегодня, 16:17
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Оперативники задержали гатчинских угонщиков в Москве

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В салоне машины сотрудники ГИБДД обнаружили  оригинальные государственные регистрационные знаки и прибор, подавляющий GSM-сигналы.

В Москве 10 марта задержали гатчинских угонщиков. Жители Вологодской области незаконно завладели автомобилем жительницы Ленобласти. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Автоледи рассказала правоохранителям о пропаже в прошлую пятницу. Похожую иномарку с другими номерами остановили в этот же день в столице. В салоне машины сотрудники ГИБДД обнаружили  оригинальные государственные регистрационные знаки и прибор, подавляющий GSM-сигналы.

Двух злоумышленников задержали. На них завели уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv: Артем Иванюженков не причастен к убийству в Подольске, сообщили в Следкоме.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчинские угонщики, задержание угонщиков, москва, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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