Оперативники задержали гатчинских угонщиков в Москве

В Москве 10 марта задержали гатчинских угонщиков. Жители Вологодской области незаконно завладели автомобилем жительницы Ленобласти. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Автоледи рассказала правоохранителям о пропаже в прошлую пятницу. Похожую иномарку с другими номерами остановили в этот же день в столице. В салоне машины сотрудники ГИБДД обнаружили оригинальные государственные регистрационные знаки и прибор, подавляющий GSM-сигналы.
Двух злоумышленников задержали. На них завели уголовное дело.
Ранее на Piter.tv: Артем Иванюженков не причастен к убийству в Подольске, сообщили в Следкоме.
Фото: Piter.tv
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