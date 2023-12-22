Операция спасённому в Петербурге йорку будет проведена под наркозом

Состояние собаки удалось стабилизировать.

На мусороперерабатывающем заводе в Обухово обнаружили йоркширского терьера: сейчас животному предстоит операция. Анестезию для животного одобрил нефролог, сообщает ГК "Спецтранс".



Состояние собаки удалось стабилизировать. Люди, желающие помочь пострадавшему йорку или взять его себе в дом, могут связаться с Центром "Шпиц апероль".



Несколько человек уже выразили готовность взять собаку к себе: встречи с ними будет проводить куратор после операции.

Ранее мы сообщили о том, что рыбак поймал ондатру вместо щуки на Ладоге.

Фото: Telegram / СПЕЦЫ по отходам