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Операция спасённому в Петербурге йорку будет проведена под наркозом
Сегодня, 15:21
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Операция спасённому в Петербурге йорку будет проведена под наркозом

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Состояние собаки удалось стабилизировать.

На мусороперерабатывающем заводе в Обухово обнаружили йоркширского терьера: сейчас животному предстоит операция. Анестезию для животного одобрил нефролог, сообщает ГК "Спецтранс".

Состояние собаки удалось стабилизировать. Люди, желающие помочь пострадавшему йорку или взять его себе в дом, могут связаться с Центром "Шпиц апероль".

Несколько человек уже выразили готовность взять собаку к себе: встречи с ними будет проводить куратор после операции.

Ранее мы сообщили о том, что рыбак поймал ондатру вместо щуки на Ладоге.

Фото: Telegram / СПЕЦЫ по отходам

Теги: животные, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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