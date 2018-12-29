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По лесу в Ленобласти разгуливал опасный психбольной
Сегодня, 9:43
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Alena_Zinovieva

По лесу в Ленобласти разгуливал опасный психбольной

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Мужчина числился в федеральном розыске.

Во вторник, 29 января, сотрудникам полиции Лодейнопольского района Ленобласти удалось задержать человека, опасного для общества. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчину обнаружили в лесу, расположенном в 16 км от деревни Янега. Он числился в федеральном розыске как психически больной человек, опасный для общества. Задержанного доставили в отделение полиции.

Ранее мы писали, что юноша с наркотиками пытался спрятаться в снегу от полиции.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, опасен для общества, психбольной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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