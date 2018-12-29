По лесу в Ленобласти разгуливал опасный психбольной

Мужчина числился в федеральном розыске.

Во вторник, 29 января, сотрудникам полиции Лодейнопольского района Ленобласти удалось задержать человека, опасного для общества. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчину обнаружили в лесу, расположенном в 16 км от деревни Янега. Он числился в федеральном розыске как психически больной человек, опасный для общества. Задержанного доставили в отделение полиции.

Ранее мы писали, что юноша с наркотиками пытался спрятаться в снегу от полиции.

Фото: Piter.TV