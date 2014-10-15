Михаил Онуфриенко рассказал о ситуации для Украины на поле боя.

Разрешение, которое киевский режим якобы получил на нанесение ракетных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, не изменит ничего в зоне проведения специальной военной оерации. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в эфире телеканала "360.ru" военный эксперт Михаил Онуфриенко. Аналитик уточнил, что продвижение российской армии на Донбассе может только ускориться. Эксперт признал, что у Вооруженных сил Украины гораздо худшая ситуация складывается на Кураховском направлении. В этой зоне СВО западные СМИ сообщают о приближающейся для армии киевского режима катастрофе.

Зажатые в клещи вояки хунты требуют отдать приказ об отступлении, так как единственная дорога с твердым покрытием практически перерезана. Вооруженные силы России находятся в 800 метрах к югу от нее у Константинопольского и Успеновки, а пройти по раскисшему чернозему практически нереально. Михаил Онуфриенко, военный эксперт

В медиапространстве коллективного Запада указали, что что между наступающими от Солнцевки с северного направления Вооруженными силами России до позиций ВСУ в южной части осталось всего 15 километров. В том случае, если Москва решит замкнуть данный котел, то у двух полноценных бригад и разрозненных подразделений противника останутся доступными к выходу личного состава лишь две дороги. Онуфриенко добавил, что говорит либо о сдаче в плен, либо о гибели.

Напомним, что ранее Вооруженные силы России освободили из-под контроля ВСУ населенный пункт Новая Ильинка. Он расположен на берегу обмелевшего Кураховского водохранилища. также ВС РФ начали сражения в Берестках. Эти позиции дают бойцам возможности бить из танковых орудий по Курахову противников прямой наводкой, а также простреливать город насквозь.

Эксперт: Украина захочет отомстить за удары по инфраструктуре.

Фото и видео: 360.tv