Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса. В беседе с "РИА Новости" специалист призвал активно включаться в прививочную кампанию.

Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом Геннадий Онищенко

Онищенко добавил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.

Всего в России за весь период пандемии заболели 2 848377 случаев коронавирусной инфекции. За весь период от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 50 858 граждан. За весь период выписано по выздоровлению – 2 275657 пациентов.

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