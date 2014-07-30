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Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе

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По его словам, американская пропагандистская машина делает из российского лидера монстра.

Президент РФ Владимир Путин не такой, каким его изображают на Западе. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун в подкасте Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

По его словам, американская пропагандистская машина делает из российского лидера монстра. Стоун напомнил, как в 2017 году снимал документальный фильм о Путине и лично беседовал с президентом. Режиссер отметил, что не заметил в словах главы государства никакой "воинственности". Он подчеркнул, что Путин всегда был настрое на конструктивное сотрудничество с США.

Ранее мы сообщали, что Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ.

Видео: YouTube / Russel Brand

Теги: владимир путин, запад, оливер стоун, президент россии, режиссер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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