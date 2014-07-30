Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе

По его словам, американская пропагандистская машина делает из российского лидера монстра.

Президент РФ Владимир Путин не такой, каким его изображают на Западе. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун в подкасте Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

По его словам, американская пропагандистская машина делает из российского лидера монстра. Стоун напомнил, как в 2017 году снимал документальный фильм о Путине и лично беседовал с президентом. Режиссер отметил, что не заметил в словах главы государства никакой "воинственности". Он подчеркнул, что Путин всегда был настрое на конструктивное сотрудничество с США.

Ранее мы сообщали, что Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ.

Видео: YouTube / Russel Brand