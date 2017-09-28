Назад в 80-е: Бузова сменила стиль и перепела поп-диву Мадонну

Ольга Бузова перепела знаменитую песню поп-дивы Мадонны.

Популярна телеведущая, а теперь и певица Ольга Бузова идет вверх по карьерной лестнице. В своем Instagram она опубликовала видео, где выступает на концерте и перепевает занменитую поп-диву Мадонну. "До сих пор переполняют эмоции! Для меня большая честь исполнять легендарную песню Мадонны Vogue", - пишет певица.

Песня "Vogue" в исполнении Бузовой взбудоражила подписчиков. Пользователи сети не оценили таланта, стиля, голоса или еще чего-то. "Позор позором. Фанера и реальный голос очень большая разница"; "Поставьте ей хореографию, ну как это никто не замечает?; "Вечер пародий? Если нет,то это ужасно";

Видео, фото: Instagram buzova86