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Около поселка Плодовое столкнулись Lada и Renault
Сегодня, 18:51
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Около поселка Плодовое столкнулись Lada и Renault

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В ДТП пострадали пассажиры отечественного автомобиля.

Сегодня, 12 ноября, около поселка Плодовое столкнулись два автомобиля. Участок трассы А-122 не поделили  Lada и Renault. Об этом сообщили в  группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте". 

Во время ДТП травмы получили пассажиры отечественного автомобиля. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска прибыли на помощь пострадавшим. Они оказали им первую помощь и передали медикам. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. 

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Фото:  ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, гибдд, дпс, пдд, поселок плодовое, столкнулись машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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