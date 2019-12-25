Около поселка Плодовое столкнулись Lada и Renault

В ДТП пострадали пассажиры отечественного автомобиля.

Сегодня, 12 ноября, около поселка Плодовое столкнулись два автомобиля. Участок трассы А-122 не поделили Lada и Renault. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте".

Во время ДТП травмы получили пассажиры отечественного автомобиля. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска прибыли на помощь пострадавшим. Они оказали им первую помощь и передали медикам.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО