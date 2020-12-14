Новогоднюю праздничную подсветку включили в Москве

В столице зажглись более четырех тысяч инсталляций.

В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку, в столице оформлено около 4 тысяч инсталляций. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что также в городе установили более тысячи новогодних елок. На установку всех новогодних украшений ушло полтора месяца.

Необходимо отметить, что в этом году мы ни одной новой инсталляции не покупали, мы пользуемся теми инсталляциями и объектами украшения, которые были закуплены в предыдущие годы. Петр Бирюков

Все украшения новогодней и рождественской тематики будут демонтировать только после 15 января 2021 года.

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Видео: Youtube/Москва Ру