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Коммунальщики высыпали на ЗСД около 200 тонн реагентов
Сегодня, 17:12
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IRINA_CHALKINA

Коммунальщики высыпали на ЗСД около 200 тонн реагентов

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МСС благодарит водителей за внимательное отношение к вождению в непростой период смены сезонов.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что коммунальщики высыпали на ЗСД около 200 тонн реагентов. Об этом сообщает пресс-служба "Магистраль Северной столицы".

В ведомстве отметили, что это фактически первая неделя с заморозками и гололедицей на дорогах. Напомним, что понедельник, 28 октября, ознаменовался большим количеством аварий из-за непогоды. Горожане прозвал его "днем жестянщика".

Соответствующие службы посыпали дороги Северной столицы реагентами. Особое внимание уделяется мостам и переправам. 

Ранее мы сообщали о том, что в выходные дорожные службы Ленобласти будут дежурить круглосуточно.

Фото:pixabay

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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