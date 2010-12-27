МСС благодарит водителей за внимательное отношение к вождению в непростой период смены сезонов.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что коммунальщики высыпали на ЗСД около 200 тонн реагентов. Об этом сообщает пресс-служба "Магистраль Северной столицы".

В ведомстве отметили, что это фактически первая неделя с заморозками и гололедицей на дорогах. Напомним, что понедельник, 28 октября, ознаменовался большим количеством аварий из-за непогоды. Горожане прозвал его "днем жестянщика".

Соответствующие службы посыпали дороги Северной столицы реагентами. Особое внимание уделяется мостам и переправам.

Ранее мы сообщали о том, что в выходные дорожные службы Ленобласти будут дежурить круглосуточно.

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