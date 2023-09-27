По предварительным данным, во время свадебной церемонии использовали фейерверки.

Около 100 человек погибли при пожаре на свадьбе в Ираке. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на региональное управление здравоохранения.

Инцидент произошел в провинции Найнава на севере страны. В свадебном зале в Аль-Хамдании произошло возгорание. По предварительным данным, во время свадебной церемонии использовали фейерверки, что стало причиной пожара.

В результате инцидента погибли 100 человек. Еще более 150 человек пострадали.

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Видео: Telegram / РИА Новости