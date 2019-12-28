Охрана не пускает в Гатчинский парк местных жителей в спортивной форме

Бегунов разворачивают на входе, ссылаясь на распоряжение руководства.

Жители Гатчины 20 февраля пожаловались на странный дресс-код, который внезапно завела охрана одного из местных парков. Об этом местные рассказали в соцсетях.

Как рассказали гатчинцы, в 6.30 утра компания бегунов, каждый день отправляющихся на пробежку, не смогла зайти в парк со стороны Березовых ворот. Их остановила охрана, которая заявила, что руководство запретило посещать парк людям в спортивной одежде. Отмечается, что парк пока свободен для тех, кто ходит с норвежскими палками, бегунам же территория закрыта.

Гатчинцы напомнили, что в прошлом году сталкивались с такой же ситуацией, в комитете по культуре виновной признали охрану и провели с ними разъяснительную беседу. В этом году все повторилось, местные считают, что руководство гатчинского ГМЗ недопоняли законы и ущемляют права жителей. Комитет по культуре в этот раз отметил, что на территории паркового музея-заповедника запрещены массовые спортивные мероприятия, но против оздоровительных тренировок город ничего не имеет. В комитете объяснили, что охрана приняла компанию приятелей-бегунов за участников спортмероприятия. Однако в комментариях продолжают появляться гневные записи местных о том, что и "одиночных" спортсменов в соответствующем облачении в парк не пропускают.

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Фото: Гатчинские пробежки / "ВКонтакте"