Посвящение в нахимовцы ограничит движение в центре Петербурга на три часа

Движение на участке Петровской и Петроградской набережной будет перекрыто 1 сентября с 9 утра до 12 часов дня.

В субботу, 1 сентября, в центре Петербурга перекроют движение из-за торжественного мероприятия "Посвящение воспитанников Нахимовского военно-морского училища в нахимовцы". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

С 9 утра до 12 часов дня движение по Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и по Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева будет прекращено.

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