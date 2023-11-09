Ограду Воронихинского сквера у Казанского собора отреставрируют

Соответствующую закупку на днях опубликовали власти Петербурга.

В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать старинную ограду Воронихинского сквера, расположенного рядом с Казанским собором. Городские власти объявили о проведении соответствующей закупки, финансирование будет осуществляться из городского бюджета.

На реставрацию ограды, входящей в комплекс Казанского собора, будет выделено чуть более 3 миллионов рублей. Согласно документации, подрядчик должен разработать проект реставрации в течение 15 дней после заключения контракта и завершить все работы до 31 июля 2026 года.

Прием заявок на участие в конкурсной процедуре продлится до 6 марта 2025 года. Имя исполнителя реставрационных работ пока не определено. Контракт будет действовать до конца 2026 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что девушка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции.

Фото: Piter.TV