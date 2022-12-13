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Огнеметная система "Солнцепек" поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении

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Военные уничтожили технику и личный состав ВСУ в регионе.

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила позиции Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Ролик распространили журналисты "РИА Новостей". Они показали кадры, сделанные в зоне проведения специальной военной операции. Работа ТОС проводилась при поддержке артиллерийской системы БМ-21 "Град". Военные поразили живую силу и боевую технику противника.

Напомним, что населенный пункт Авдеевка располагается на территории Донецкой народной республики. Он находится под контролем киевского режима. С территории Авдеевки силы ВСУ обстреливают город Донецк. В настоящее время речь идет об одном из основных украинских укрепленных районов по Донецкому направлению. В  Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. За вчерашний день военные ликвидировали на территории 84 артиллерийских расчета, 128 районов скопления ВСУ, два склада боеприпасов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: авдеевское направление, всу, минобороны, сво, солнцепек, тос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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