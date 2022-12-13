Британские танки скоро приступят к боевым задачам, заявил Резников

Алексей Резников показал видео из британского танка.

Украинский министр по обороне Алексей Резников заявил в социальных сетях о том, что полученные киевским режимом от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач в регионе. Соответствующую информацию чиновник распространил в Twitter (нежелательная на территории РФ соцсеть). Эксперт подтвердил, что страна начала получать военную помощь со стороны коллективного Запада по бронированной технике. Танки от ЛОндона уже поступают на службу к десантно-штурмовым группам.

Было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Такие танки, поставляемые Соединенным Королевством, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Вопрос министра обороны Украины о дороге на Москву назвали неудачной шуткой.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти