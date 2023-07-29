Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме

Михаил Подоляк рассказал о ситуации с энергетической безопасностью на Украине.

Предстоящая зима сезона 2023 - 2024 годов может стать для украинцев очень сложной. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "24 Канал" сделал советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Эксперт рекомендовал коллегам и соотечественникам далеко не убирать собственные пауэрбанки. Он заметил, что до завершения регионального кризиса важно держать все устройства под рукой.

Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная энергетическая система, работавшая уже десятки лет. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Напомним, что Вооруженные силы России с 10 октября совершает ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял глава государства Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, который киевскийна Крымском мосту.

В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал