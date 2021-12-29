Официально представлен обновленный Citroen C5 Aircross

На российский рынок новинку планируется вывести в этом году.

Citroen представила обновленный компактный кроссовер C5 Aircross, сообщили в пресс-службе компании.

Машина получила новый дизайн передней части – обновленная решетка радиатора, новый логотип и светодиодные фары. Также конструкторы разместили трехмерные задние фонари и поставили новые колесные диски на 18 дюймов с алмазной шлифовкой. Дорожный просвет увеличили. Палитра цветов кузова стала разнообразнее.

Внутри автомобиля – 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и модернизированная центральная консоль. Салон Citroen увеличили.

Среди двигателей заявлены бензиновые, дизельные и подключаемые гибриды. Мощность последнего составит более 200 лошадиных сил.

На российский рынок новинку планируется вывести в этом году.

Ранее в России представили большой кроссовер Exeed VX.

Видео: YouTube / Citroen UK