Офицеры МВД получили срок за рассылку отравленных писем в иностранные посольства

Виновные разослали письма с ядовитым порошком девяти посольствам в Москве.

Двух экс-сотрудников ГУМВД по Краснодарскому краю приговорили к 14 и 17 годам колонии строгого режима на отправку отравленной корреспонденции иностранным посольствам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Сообщается, что зимой 2018 года два офицера МВД разослали некоторым иностранным посольствам в Москве письма "с веществом, содержащим хлорид ртути". Адресатами стали посольства девяти государств – Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции, пишет газета "Коммерсантъ".

Суд приговорил Котоманова Максима Игоревича к 17 годам, Красильникова Дмитрия Вячеславовича к 14 годам колонии строгого режима. из сообщения источника "РИА Новости"

По данным СМИ, эти люди своим поступком пытались "дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами". Также сообщается, что Котоманова и Красильникова признали виновными в участии в террористическом сообществе и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ.

Ранее ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы.

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