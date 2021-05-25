ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

Мужчина подозревается по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

ФСБ России задержала сторонника ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы. Об этом журналистам рассказали в Центре общественных связей. Подозреваемый пойман на территории Ставропольского края 22 апреля. Обвинение предъявлено гражданину России, являющемуся сторонников исламского радикального движения. Он планировал взорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей.

22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации, планировавший организовать совершение 9 мая этого года теракта в Норильске. ЦОС ФСБ РФ

В ходе обысков силовики выявили в подвале одного из домов в Норильске тайники со взрывчатыми веществами, а также поражающими элементами к ним. Также обнаружена инструкции по изготовлению бомбы и переписка с боевиками, которые склоняли мужчину совершить преступление во время празднования Дня Победы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

ФСБ задержала двух сторонников террористов в Калининградской области.

Видео: ФСБ России