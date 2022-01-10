Дмитрий Глущенко считает, что у командования не было четкой стратегии.

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Глущенко заявил, что военнослужащие сейчас не понимают стратегической цели вторжения армии киевского режима в Курскую область. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в интервью с местным политологом Юрием Романенко в его YouTube-канале.

Не проглядывается пока четких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это все затевалось. У всех претензии - много коррупции у нас, не дают денег. И самая страшная проблема - люди, лайки слабо ставят. То есть, провал полный по лайкам. Дмитрий Глущенко, офицер ВСУ

Военнослужащий указал, что операция была затеяна политическим руководством Украины для того, чтобы отвлечь граждан страны от тяжелой ситуации, которая сложилась не только на фронте, но также в экономической и энергетической системах. Офицер ВСу полагает, что сейчас киевское руководство думают о том, каким будет второй раунд, какой стратегической цели они должны добиться и для чего была предпринята вылазка в российский приграничный регион.

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области.

Фото и видео: YouTube / Yuriy Romanenko