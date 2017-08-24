В Петербурге одобрили транспортную развязку Девяткино с КАД

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства транспортной развязки во Всеволожском районе Ленобласти, который свяжет Девяткино с КАД.

В петербургской Главгосэкспертизе выдали положительное заключение по проекту транспортной развязки в Девяткино. Во Всеволожском районе Ленобласти собираются провести второй этап подключения автомобильного вокзала пересадочного узла "Девяткино" к Кольцевой автомобильной дороге.

В ведомстве сочли результаты инженерных расчетов и проектную документацию соответствующей требованиям.

Транспортную развязку длинной 1438 метров построят от автовокзала "Девяткино" к КАД. Дорогу подведут к КАД под уже существующим путепроводом. А переходно-скоростные полосы на КАД оборудуют съезды. Для пешеходов под путепроводом построят тротуары с велодорожками.

Узел "Девяткино" объединит два автовокзала, железнодорожную станцию, метро. Также там планируют разместить расширенный паркинг и торговые точки.

Фото: Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области