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В Петербурге одобрили транспортную развязку Девяткино с КАД

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Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства транспортной развязки во Всеволожском районе Ленобласти, который свяжет Девяткино с КАД.

В петербургской Главгосэкспертизе выдали положительное заключение по проекту транспортной развязки в Девяткино. Во Всеволожском районе Ленобласти собираются провести второй этап подключения автомобильного вокзала пересадочного узла "Девяткино" к Кольцевой автомобильной дороге.

В ведомстве сочли результаты инженерных расчетов и проектную документацию соответствующей требованиям.

Транспортную развязку длинной 1438 метров построят от автовокзала "Девяткино" к КАД. Дорогу подведут к КАД под уже существующим путепроводом. А переходно-скоростные полосы на КАД оборудуют съезды. Для пешеходов под путепроводом построят тротуары с велодорожками.

Узел "Девяткино" объединит два автовокзала, железнодорожную станцию, метро. Также там планируют разместить расширенный паркинг и торговые точки.

В Петербурге одобрили транспортную развязку Девяткино с КАД

Фото: Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

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Категории: Новости СПб

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