Одним из лучших аэропортов России стал Пулково в 2021 году

По сравнению с рекордным 2019 годом пассажиропоток удалось восстановить на 92%.

В среду, 9 февраля, комитет по транспорту Петербурга рассказал, что аэропорт Пулково стал одним из лучших в стране по итогам 2021 года в категории от 10 млн пассажиров в год.

За прошлый год аэропорт обслужил более 18 млн пассажиров и стал одним из трёх крупнейших аэропортов в стране. На национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 провели церемонию награждения победителей премии "Воздушные ворота России".

Так, были запущены рейсы по 5 региональным и 20 международным направлениям. Отмечается, что в декабре запустили первый рейс по седьмой степени свободы воздушного пространства.

По сравнению с рекордным 2019 годом пассажиропоток удалось восстановить на 92%. Кроме этого, аэропорт Пулково был признан лучшим в рейтинге ASQ ACI среди 93 европейских авиагаваней по общей удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что новый автобусный маршрут свяжет сразу четыре района Петербурга.

Фото: Piter.tv

