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Очевидцы застали медведя за водными процедурами на болоте под Гатчиной

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Косолапый находился буквально в 400 метрах от людей.

Житель деревни Красницы в Гатчинском районе наткнулся на сцену купания бурого медведя в болоте. Дикий зверь спокойно принимал грязевые ванные буквально в 400 метрах от людей. Видеозапись с водными процедурами выложена в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Косолапый практически полностью погрузился под зеленоватую воду. Предположительно таким образом мишка спасался от жары.

Ролик не оставил равнодушными пользователей соцсетей - многие позавидовали медведю, а кто-то пошутил, что во время купания "людишкам" лучше не мешать.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти лосиха на камеру показала свои стройные ножки.

Видео: ВКонтакте / spb_today

Теги: гатчина, дикая природа, ленинградская область, медведь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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