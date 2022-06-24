Очевидцы застали медведя за водными процедурами на болоте под Гатчиной

Косолапый находился буквально в 400 метрах от людей.

Житель деревни Красницы в Гатчинском районе наткнулся на сцену купания бурого медведя в болоте. Дикий зверь спокойно принимал грязевые ванные буквально в 400 метрах от людей. Видеозапись с водными процедурами выложена в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Косолапый практически полностью погрузился под зеленоватую воду. Предположительно таким образом мишка спасался от жары.

Ролик не оставил равнодушными пользователей соцсетей - многие позавидовали медведю, а кто-то пошутил, что во время купания "людишкам" лучше не мешать.

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Видео: ВКонтакте / spb_today