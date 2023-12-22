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Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Сегодня, 17:30
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Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных

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Прогулка по архитектурному комплексу пройдет 15 апреля. Экскурсии начнутся в 17:30 и 19:00. Для гостей старше 12 лет.

В особняке Брусницыных 15 апреля пройдут экскурсии. В 1882 году особняк получили в наследство сыновья Брусницына. Спустя два года, в  1884 году, они  решили перестроить свое родовое гнездо и для этой цели они наняли известного архитектора Анатолия Ковшарова, который славился своими работами в стиле эклектика. Именно по его проектам были созданы все сохранившиеся интерьеры особняка. 

Посетители прогуляются по чудесному Белому танцевальному залу с зеркалом Дракулы, заглянут в парадную столовую, увидят гостиную  в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века и сделают фото роскошной лестницы. Кроме того, гости особняка увидят воздушный Зимний сад.

Фото: ВКонтакте / особняк Брусницыных I Экскурсия

Теги: особняк брусницыных, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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