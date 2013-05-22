Объявлен новый исполнитель главной партии в мюзикле "Дорогой мистер Смит"

Им стал артист театра на Таганке Павел Лёвкин.

Джарвиса Пендлтона в мюзикле "Дорогой мистер Смит" сыграет артист театра на Таганке Павел Лёвкин. Уже 30 сентября на сцене театра "Приют комедианта" зрители смогут увидеть Пендлтона в роли Лёвкина. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе театра.

Павел Лёвкин знаком петербургским зрителям по мюзиклу "Иосиф и его удивительный плащ снов". Играет главные роли в мюзиклах и спектаклях театра на Таганке: "Последние 5 лет" (Джейми), "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" (Энтони, Суини Тодд), "Снегурочка" (Лель) и "Вишневый сад. Комедия" (Яша). Ранее главная роль принадлежала лауреату Национальной театральной премии "Золотая Маска" Ивану Ожогину. Однако артисту пришлось отказаться от партии из-за занятости.

Расписание до Нового года и билеты на мюзикл с Иваном Ожогиным уже доступны на официальном сайте театра. Расписание спектаклей с Павлом Левкиным будут доступны позднее. Билеты можно приобрести здесь.

Ранее мы писали, что во Дворце искусств пройдут спектакли "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так".

Фото: пресс-служба театра