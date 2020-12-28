В Петербурге впервые покажут мюзикл "Дорогой Мистер Смит" с Иваном Ожогиным и Юлией Дякиной

В центре сюжета - история юной Джуди Эббот, детство которой прошло в сиротском приюте. Одно-единственное событие переворачивает всю ее жизнь: девушка получает стипендию на обучение в престижном колледже от анонимного благотворителя. Желание узнать, кто скрывается за анонимностью, с каждым днем становится все сильнее.

В воскресенье, 18 июля, стало известно, что в Петербурге впервые покажут оригинальный американский мюзикл "Дорогой Мистер Смит" с Иваном Ожогиным и Юлией Дякиной в главных ролях. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Приют комедианта".

Этот мюзикл - сказка для взрослых. В центре сюжета - история юной Джуди Эббот, детство которой прошло в сиротском приюте. Одно-единственное событие переворачивает всю ее жизнь: девушка получает стипендию на обучение в престижном колледже от анонимного благотворителя. Желание узнать, кто скрывается за анонимностью, с каждым днем становится все сильнее.

Впервые на сцене театра на Садовой будет идти спектакль только с живым звуком. Над сценографией работает народный художник России Вячеслав Окунев, за световую партитуру отвечает многократный лауреат "Золотой Маски" Глеб Фильштинский.

Главные роли в мюзикле сыграет дуэт лауреатов премии "Золотая Маска": Иван Ожогин, звезда мюзиклов "Бал Вампиров", "Демон Онегина", "Дон Жуан. Нерассказанная история" и многих других, и Юлия Дякина — обладательница национальной театральной премии за партию Эвридики в мюзикле "Орфей & Эвридика".

По словам Алексея Франдетти, режиссера, зрители увидят на сцене несколько городов, 4 года из жизни героев, красивые костюмы Вячеслава Окунева.Еще они волшебным образом сохранили видеографику, которая стала узнаваемой благодаря инстаграму.

Ранее Piter.tv писал, что сериал "Союз Спасения. Время гнева" снимают в Петербурге.

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