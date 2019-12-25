В последние года интерес граждан России к алкогольной продукции медленно, но устойчиво падает.

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии. Стало известно, что сеть супермаркетов "Магнит" выявила рост продажи алкоголя во время пандемии на 13% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом водку стали покупать на 20% чаще. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента и гендиректора сети Яна Дюннинга.

Он отметил, что рост продажи водки обусловлен слухами о том, что её употребление помешает распространению коронавируса. При этом данные сети опровергают другое популярное утверждение — о том, что россияне заперлись дома на самоизоляцию и больше обычного употребляли крепкий алкоголь.

Дюннинг рассказал, что в последние годы интерес граждан России к алкогольной продукции медленно, но устойчиво падает. Гендиректор сети не считает, что пандемия сможет негативно повлиять на эту тенденцию.

Ранее диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте.

Фото: pixabay.com