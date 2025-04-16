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Обвиняемую в убийстве трех детей в Канске женщину арестовали на два месяца

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В судебном заседании она признала вину в совершенном преступлении.

Обвиняемую в убийстве трех детей в Канске женщину арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Инцидент произошел 14 апреля на улице Герцена. В частном доме обнаружили тела погибших детей. По данным следствия, задержанная задушила дочь и нанесла удары топором двум сыновьям. В судебном заседании она признала вину в совершенном преступлении. Женщина будет содержаться под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Ранее мы сообщали, что в Канске местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве своих детей.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Теги: арест, женщина, канск, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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